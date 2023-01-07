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    Samsun'da kaçak sigara operasyonu

    Bir iş yerinde yapılan aramada 5 bin 140 dal makaron ve 28 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirilirken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
    • 07.01.2023 - 16:57
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    Samsun'da kaçak sigara operasyonu

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara yönelik operasyonun düğmesine bastı.

    Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar yapıldı.

    Bu kapsamsa, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi.

    Kaçak tütün malzemesi yakalandı

    Yapılan aramada, 5 bin 140 dal doldurulmuş makaron sigara ve 28 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

    Adli işlem başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili M.G. hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

    Samsun da kaçak sigara operasyonu #1


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