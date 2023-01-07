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Samsun'da kaçak sigara operasyonu

Samsun'da kaçak sigara operasyonu

Bir iş yerinde yapılan aramada 5 bin 140 dal makaron ve 28 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirilirken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.