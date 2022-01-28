Samsun'da karla mücadelede 435 yoldan 427'si açıldı

Kar yağışının ardından kapanan mahalle yolları hızla açılıyor. Bu kapsamda kapanan 435 mahalle yolundan, an itibarıyla 427'si açılmış durumda.

Samsun'da karla mücadele kapsamında toplam 144 araç ve 250 kişilik ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma faaliyetleri için 7/24 çalışıyor.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen çalışan ekipler, kapalı olan 435 mahalle yolunun 427'sini ulaşıma açtı. Kapalı olan 8 mahalle yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ise Çarşamba, Bafra, Alaçam, Yakakent, Kavak, Havza, Ladik, Vezirköprü, İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy'de hiç kapalı mahalle yolu kalmazken, Salıpazarı'nda 3, Ayvacık'ta 2, 19 Mayıs'ta 2 ve Asarcık'ta 1 mahallenin yolunun kapalı olduğu bildirildi.

"427 MAHALLE YOLU AÇIK"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun'da kent merkezi ve ilçelerde şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Hem merkezimizde hem de kırsalımızda hazırlıklarımızı yapmıştık. Kar yağar yağmaz da arkadaşlarımız harekete geçti. Kapanan 435 mahalle yolundan 427'si şu an ulaşıma açık. 8 tane kapalı mahallemiz var. Onları da açmak için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Sorun olan yerlere çok hızlı bir şekilde müdahalemizi yaptık.





"EKİPLERİMİZ 7/24 HİZMET VERİYOR"

112 ekiplerimiz ile de koordineli bir çalışma yürüttük. Kapanan yollar nedeniyle hastalara ulaşamayan sağlık görevlilerimizin yolları yine ekiplerimizce açıldı. Yorulmadan, durmadan büyük bir özveriyle başarılı bir karla mücadele çalışması yürüttük. Herhangi bir sorunun yaşanmaması için ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Canla başla çalışan fedakar ekiplerimize de gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.