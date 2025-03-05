Samsun'un Çarşamba ilçesinde Costal Limanı'ndan geçtiğimiz aralık ayında çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen Muharrem Sevgili ile Halil Kayış'ın bulunduğu 'MURATIM 55' isimli balıkçı teknesinden haber alınamadı.
Kayıp balıkçılar için arama çalışması başlatıldı.
BİR BALIKÇININ CESEDİNE ULAŞILDI
Limandan yaklaşık 1100 metre açıkta 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekildi.
Halil Kayış'ın cesedi ise gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu.
DİĞER KAYIP İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçılardan Muharrem Sevgili için arama çalışması yaptı.
73 GÜNDÜR BİR İZ BULUNAMADI
Teknenin bulunduğu bölgede yanal taramalı sonar cihazı ile Sevgili'ye ait iz aradı.
Bölgede 73 gündür sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında henüz kayıp balıkçıya ait bir ize rastlanılamadı.
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