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İHA

Türkiye, yasal düzenlemeye rağmen başıboş sokak köpekleri sorunundan kurtulamadı.

Yasal olarak sorumlu olsalar da belediyeler, bu konuda adım atarak köpekleri toplamıyor.

Samsun da sorun yaşanan illerden biri.

İlkadım ilçesi Kadamut ve Uzgur mahalleleri, T Tipi Cezaevi çevresinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, mahalleliyi tedirgin ediyor.

Vatandaşlar, çocukları okula gönderirken endişe duyduklarını belirtti. Mahalle muhtarları, bölgede her geçen gün popülasyonu artan köpeklere bir çare bulunmasını istiyor.

"HER YERDE KÖPEKLER VAR"

Kadamut Mahalle Muhtarı Samet Durmuş, “8 ilçenin köpeği de buraya geliyor. Bu bölge bu popülasyonu kaldırmıyor. Ormanın, mahallenin, cezaevinin çevresi köpek dolu. Burada büyük bir sıkıntı var. Köpekleri getirip buraya bırakıyorlar. Çocuklar 100 metre uzaklıktaki okula yürüme gidemiyor. Otobüse binip gidiyorlar.” dedi.

KÖPEKLERİN TOPLANMASINI İSTİYORLAR

Uzgur Mahalle Muhtarı Nazmi Bilginoğlu, “Köpeklerden çok rahatsızız. Köpekleri toplatamıyoruz. Kendi torunumu sabah kalkıp kendim yolcu ediyorum. Köpekler bir poşet görse saldırıyorlar. Hayvanlar aç durumda. Bunların toplanmasını istiyoruz.” diye konuştu.

"ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYOR"

Mahalle halkından Mehmet Türker, “Biz köpeklerden rahatsızız. Köpek her yerden saldırıyor. Mahallemizde ne hayvan yapabiliyoruz ne tavuk yapabiliyoruz. Çocuklar okula gidemiyor. Biz köpeklerin toplanmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

İsmail Dinç de, “Köpekler, öğrenciler için büyük risk oluşturuyor. Her geçen gün sayıları artıyor. Mezarlıklar dolmuş durumda. Mahallede bazen 30- 40 tane köpek oluyor. Bakarım diyenler gelsin alsın. Herkes bu durumdan şikayetçi durumda.” ifadelerini kullandı.

Mithat Alper ise, “Ben Uzgur Mahallesi'nin bakkalıyım. Çocuklar sabahları okula gidemiyor. Vatandaş ekmek almaya bakkala gelemiyor. Çok miktarda köpek var. 30-35 adet köpek var. Bazıları saldırgan. Bunların toplanmasını istiyoruz.” dedi.