Samsun’da korona olmayan bölge kalmadı

Samsun’da korona olmayan bölge kalmadı

Korona vakalarının ilde görülen mutasyon virüsle artışa geçtiği Samsun'da, risk haritasında tek yeşil yerler mezarlıklar.

Türkiye'de korona vakaları tüm tedbirlere rağmen artışını sürdürüyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı rakamlara göre Samsun, 100 binde 508,97 vaka sayısı ile Türkiye’de ilk sırada.

Nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun’da, İngiltere mutasyonu hızla yayılıyor.

“Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması koronavirüs yoğunluk haritasına bakıldığında da neredeyse yeşil bölge kalmadı.

TEK YEŞİL BÖLGE MEZARLIKLAR

Koronavirüs yoğunluk haritasına 9 Mart tarihinde bakıldığında bazı noktalarda yeşil alan görmek mümkündü.

Aradan geçen 17 günün ardından Samsun’da yeşil alan kalmadı.

Haritaya göre Samsun’da koronavirüs olmayan bir yerde gezmek isteyenlerin gidebileceği tek yer mezarlıklar.









