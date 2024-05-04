Samsun'da kurallara uymayan gıda işletmelerine 8 milyon 298 bin TL ceza Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen denetimlerde halk sağlığını tekliheye atan ve kurallara uymayan 215 işletmeye 8 milyon 298 bin 389 TL idari para cezası kesildi.

İHA

Yurt genelinde kurallara uymayan gıda işletmelerine yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Bu kez denetimlerin adresi Samsun oldu...

Kentte halk sağlığını tehlikeye atabilecek işletmeler tek tek incelenerek ekipler tarafından numune örnekleri alındı.

22 bin 165 denetim gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılında toplam 22 bin 165 denetim gerçekleştirildi.

2 bin 54 adet numune alındı

İl genelinde bulunan bin 398 kayda ve onaya tabi gıda üretim yeri, 6 bin 37 gıda satış yeri, 4 bin 711 toplu tüketim yeri ve 604 de kayda ve onaya tabi yem satış yerlerinde yapılan 22 bin 165 adet denetimden 2 bin 54 adet numune alındı.

8 milyon 298 bin TL ceza

Alınan numuneler neticesinde kurallara uymayan veya gerekli şartları taşımayan 215 işletmeye 8 milyon 298 bin 389 TL idari para cezası kesildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)