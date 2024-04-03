Samsun'da küskünler 3'üncü parti: 205 bin 773 seçmen sandığa gitmedi Mahalli seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Halit Doğan 330 bin 636 oyla başkan seçilirken, 205 bin 773 seçmen sandığa gitmedi, 49 bin 641 oy pusulası ise geçersiz sayıldı.

İHA

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine katılım oranı son 5 seçimin en düşük oranı oldu.

Sandığın rengini küskünler belirledi.

Samsun genelinde 205 bin 773 seçmen sandık başına gitmedi.

833 bin kişi oyunu kullandı

Samsun İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan sonuçlara göre 1 milyon 39 bin 463 seçmenden 833 bin 690’ı sandık başına giderek oyunu kullandı.

Bunlardan geçerli sayılan oyların sayısı 776 bin 230, itiraz üzerine geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusulaların sayısı ise 7 bin 819, geçerli sayılan oy pusulaların tamamı 784 bin 49, geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulaların toplamı ise 49 bin 641 oldu.

Buna göre Samsun’da oy kullanmayanlar ile geçersiz sayılan oy pusulalarının toplamı 255 bin 414 olarak kayıtlara geçti.

23 adaydan sadece 2’si küskünlerden fazla oy aldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 2’si bağımsız olmak üzere toplam 23 isim yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti’nin adayı Halit Doğan, 330 bin 636 oy alarak başkan seçildi.

CHP Adayı Cevat Öncü ise 211 bin 756 oyla ikinci sırada yer aldı.

Geriye kalan 21 aday, küskünlerden daha az oy aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)