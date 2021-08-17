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    Samsun'da kuzenini ağır yaralayan ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı

    Samsun’da evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini ağır yaralayan ve yengesini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 19:03
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 19:52
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    Samsun'da kuzenini ağır yaralayan ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı

    Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir süredir kuzeni E.A. (16) ile evlenmek isteyen Erkan A. (41) aynı mahallede bulunan evlerine silahla gitti.

    Eve zorla giren Erkan A., yengesi Hacer A. ve kuzeni E.A.'yı yanında getirdiği tabancayı ateşleyerek vurdu.

    KENDİSİYLE EVLENMEK İSTEMEYEN KUZENİNİ VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

    Hacer A. olay yerinde hayatını kaybederken, 16 yaşındaki E.A. ise merminin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

    Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 16 yaşındaki kız, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. E.A.’nın hayati tehlikesi ise hala devam ediyor.

    Samsun'da kuzenini ağır yaralayan ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı VİDEO

    TUTUKLANDI

    Olay sonrası evine saklanan Erkan A. jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısı bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.

    Samsun da kuzenini ağır yaralayan ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı #1

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