İHA
Samsun'un Canik ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çaparak takla attı.
Ters dönen aracın sürücüsü Yaren Sezer yaralandı.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Kaza sebebi henüz bilinmiyor.
Polis, kazaya ilişkin detaylı inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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