İHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir genç kız, ailesiyle çıktığı alışverişte bankadan para çektikten sonra yaşlı bir adamın peşine takıldığını fark etti.

Genç kız, bankadan para çektikten sonra peşinden ayrılmayan yaşlı adamın sözlü tacizine uğradı.

BİR ANLIK REFLEKS İLE TOKAT ATTI

Genç kız, adama kulak asmayarak babaannesinin koluna girip, bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Ancak yaşlı adamın kendisini tutmasıyla panik yaşayan genç kız, refleks olarak tokat attı ve çığlık atmaya başladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yediği tokadın etkisiyle yaşlı adam, olay yerinden kaçtı.

Olayın görgü tanıkları, adamın peşinden koşsa da yakalayamadı.

YANINA YAKLAŞIP NUMARASINI İSTEDİ

Genç kız, yaşadığı olayın ardından panik yaşarken durumu olay yerine gelen akrabaları ve polislere anlattı.

Çok korktuğunu belirten genç kız, "Bankadan para çektim. Ben para çekerken o da yanımda para çekiyordu. Orada bana baktı. Sonra sokağın köşesinde durup, bizi bekledi. Burada bana ‘Numaranı ver' diye bir şeyler geveledi. Ben duymamazlıktan gelip, babaannemin koluna girdim. Orada beni çekti. Ben de ona bir tane vurunca kaçmaya başladı." dedi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayın ardından bölgede incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.