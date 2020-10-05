Samsun'da polis aracına otostop çeken hırsız yakalandı

Samsun'da gece girdiği mağazadan giyim eşyası çalan hırsız, olay sonrası karanlıktan fark edemeyerek yoldan geçen polis aracına otostop çekince yakalandı.

Samsun Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir konfeksiyon mağazasında, 01 Ekim gecesi 02.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Tekkeköy polisi gece devriye gezerken S.Ç.'ye ait konfeksiyon mağazasının camının taşla kırılmış olduğunu görünce iş yeri sahibine telefonla ulaşıp bilgi verdi.

Güvenlik kamerası görüntüleri izlendiğinde 2 adet takım elbisenin çalındığı tespit edildi. Hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri, hırsızın eşkalini telsizle ekiplere bildirdi.

Hırsızlık şüphelisi olay sonrası karanlıkta polise otostop çekince yakalandı- İZLE

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Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yeri polisi kendi ekip araçları ile geri dönerken saat 04.00 sıralarında Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir kişinin otostop çektiğini görünce, çaldığı takım elbiseyi üzerine giyen hırsızlık şüphelisini çaldığı kıyafetten tanıyarak durup aracına alarak yakaladı.

Tekkeköy polisine teslim edilen şüphelinin 16 yaşındaki T.B. olduğu tespit edildi. Yüzde 90 konuşma özürlü olduğu öğrenilen T.B., yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Olayda ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.