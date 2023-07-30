Samsun'da polis ekipleri hamile kadını hastaneye yetiştirdi Doğum yapmak üzere olan kadının bulunduğu araca yolu bilmedikleri için eşlik eden Bölge Trafik Ekipleri, hamile kadını hastaneye yetiştirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Kahraman polislerimiz ülkenin asayişini sağlamak için canla başla mücadele verirken vatandaşlarımızın her zor anında yanında olamayı da ihmal etmiyor.

Samsun-Ordu karayolunda Terme ilçesi Miliç mevkisinde 78 AAB 060 plakalı araç, bölgede görevli olan polis memurlarına selektör yaparak durdu.

Polislerden yardım istedi

İçerisinde hamile olan Süheyla Özmen Bot'un bulunduğunu belirten yakınları, ekiplerden yardım istedi.

Hastaneye yetiştirdiler

Araç sürücüsünün de İstanbul'dan geldiğini ve hastanenin yolunu bilmediğini söylemesi üzerine polis ekipleri hamile kadına ilk müdahalenin yapılması için Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kadar eşlik ederek kısa sürede ulaştırdı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Süheyla Özmen Bot, daha sonra Çarşamba Devlet Hastanesi'nden ambulans ile Samsun Kadın Doğum Hastanesi'ne sevk edildi.

Kız çocuğu dünyaya getirdi

Ambulans ile hastaneye yetiştirilen Süheyla Özmen Bot'un, burada bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.