Samsun'da polisten yumruk yiyen vatandaşın açıklaması

Samsun'da tehdit edilen polisin yumruk attığı vatandaş, yaptığı açıklamayla kendini savundu.

Samsun'un Canik ilçesinde 12 Aralık Cumartesi günü yaşanan olayda, koronavirüs denetimi yapan polisler bir aracı durdurmuştu.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle araç sürücüsüne ceza kesilmek istenirken, araçtan inmeyen sürücü,"Seninle görüşeceğiz" diyerek polisi tehdit etmişti.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Daha sonra polis, sürücünün burnuna yumruk atarak kırmıştı.

Soruşturma başlatılan olayla ilgili, polis memuru sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu.

M.Ö. isimli polis memuru, yaptığı açıklamada kendini savunmuştu.

Samsun'da polis kendisini tehdit eden şahsa yumruk attı- İZLE

"NE KÜFRETTİM NE DE ARGO BİR KELİME KULLANDIM"

Yaşanan olayda burnu kırılan kişi, bugün konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Burnu kırılan şahıs, “Yolda çevirme vardı, bizi de durdurdular. Sigara içiyordum arabada, maskem de takılı değildi. Maske takmadığım için ceza uyguladılar, ben de imza atmak istemediğimi söyledim. Motosikletli yunus polisi geldi, bana ters ters bakmaya başladı. Ben de rahatsız oldum, ‘Ne bakıyorsun, bir şey mi oldu?' dedim. Cevap vermedi, arabayı ve beni aradı, ters hareketler yaptı. Bu sırada esnaf olduğumu söyledim ve dükkanıma çaya çağırdım. Bana sorular sorarak, beni kışkırtmaya çalıştı, sınırlarımı zorlamaya çalıştı. Ama ben ne küfrettim ne de argo bir kelime kullandım. ‘Geleceğim sana çay içmeye' diyerek kafa salladı. Arabaya binerken, ‘sivil hayatta gel yanımıza, gör nasıl bir insan olduğumuzu' dedim. Bu sırada kendisi bana yumruk attı” dedi.