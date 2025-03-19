Samsun'da sahte zeytinyağı operasyonu: 5 gözaltı

DHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte zeytinyağı satışı yapan şüphelileri tespit etti.

Takip edilen 5 şüpheli, Ordu'ya giriş yaptıkları anda yakalandı.

YAĞLAR HAKKINDA TOPLATMA KARARI VERİLMİŞ

İki araçta yapılan aramada 450 litre sahte zeytinyağı bulundu ve incelemek üzere Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Sahte olduğu belirlenen yağların, Aydın'da faaliyet gösteren ve temmuz ayında kapatılan bir firmaya ait olduğu belirlendi.

Firmaya ait tüm zeytinyağları için toplatma kararı bulunduğu ortaya çıktı.

SATIN ALDI, ŞÜPHELENİP İHBAR ETTİ

Soruşturma devam ederken, şüphelilerden iş yerinde satmak için toplam 2 bin litre zeytinyağı alan bir kişi, sahte olabileceğinden şüphelenerek ihbarda bulundu.

İncelemeler sonucunda sahte olduğu tespit edilen yağlar, Samsun’da Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderildi.



