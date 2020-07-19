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    Samsun'da sebepsiz yere görme engelli vatandaşa saldırdı

    Samsun'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sokakta saldırdığı görme engelli vatandaşı hastanelik etti.
    • İHA
    • 19.07.2020 - 20:44
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    Samsun'da sebepsiz yere görme engelli vatandaşa saldırdı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sokakta karşılaştığı görme engelli Muhammed Ç.'nin (43) yanında bulunan gençlere sataştı.

    SEBEPSİZ YERE GÖRME ENGELLİ VATANDAŞA SALDIRDI

    Sebepsiz yere görme engelli Muhammed Ç.'ye saldıran şahıs Muhammed Ç.'yi darp edip üzerindeki giysisini yırttı.

    Yaralanan Muhammed Ç., polisler tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp darp raporu alıp şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun'da sebepsiz yere görme engelli vatandaşa saldırdı #1

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