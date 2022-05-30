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    Şehit İslam Sancak'ın acı haberi babaevine ulaştı

    Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan Uzman Çavuş İslam Sancak'ın, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki evi bayraklarla donatıldı.
    • 30.05.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 10:17
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    Şehit İslam Sancak'ın acı haberi babaevine ulaştı

    Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda hain terör örgütü tarafından yapılan saldırıda yaralanan Samsun Tekkeköy nüfusuna kayıtlı P. Uzm. Çvş. İslam Sancak, şehit oldu.

    Şehidin acı haberi, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

    "İlçemizin yiğit evladı"

    Şehit haberiyle birlikte duydukları üzüntüyü dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yaptığı paylaşımda, "Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonda ilçemizin yiğit evladı Erenköy Mahallemiz sakinlerinden P. Uzm. Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi bugün Erenköy Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir." ifadelerini kullandı.

    Evlilik hazırlığı yapıyordu

    Erenköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Karmil, şehit İslam Sancak’ın 1 yıl önce nişanlandığını ve bu yaz için evlilik hazırlığı yaptığını ifade etti.

    İHA'nın haberine göre, şehit İslam Sancak’ın cenazesi, Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildikten sonra ikindi namazını müteakip Erenköy Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

    Şehit İslam Sancak ın acı haberi babaevine ulaştı #1

    Şehit İslam Sancak ın acı haberi babaevine ulaştı #2


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