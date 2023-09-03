Samsun'da selde sürüklenen 4 kişilik aile birbirlerine sarılarak ölümden kurtuldular İlkadım ilçesinde çocuklarını bursluluk sınavına götüren aile sele kapıldı. 4 kişilik aile birbirlerine sarılarak selde sürüklenerek ölmekten kurtulurken, anne ile baba yaralanarak hastanelik oldu.

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda Mustafa Can, eşi Özlem ve 17 yaşındaki kızı Zeynep ve 11 yaşındaki Fatih Mirza Can'ı da yanına alarak oğullarının bursluluk sınavının yapılacağı liseye gitmek için yola çıktılar.

Mustafa Can selden dolayı yola yıkılan ağacı kaldırmak için otomobilinden inince sele kapıldı.

Birbirlerine sarıldılar

Araçta bulunan anne ve çocukları Mustafa Can'ın kurtarmak için birbirlerine sarılarak kenetlendiler.

Sel sularının sürüklediği 4 kişilik aileden Mustafa Can ve eşi Özlem Can yaralandılar.

Yardıma koştu

Yoldan geçen berber Sait Ahmet Toraman, Can ailesinin yardımına koştu.

Hastaneye kaldırıldılar

Yaralanan Mustafa Can ve Özlem Can ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavileri sürüyor

Mustafa Can'ın sel suyunun sürüklemesi sonucu ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Can ailesinin hastanede tedavisi devam ediyor.