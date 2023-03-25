Samsun'da sergilenen Togg'a yoğun ilgi gösterildi Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen Togg'un SUV modeli, yoğun ilgi gördü. Vatandaşların aracın bol bol fotoğraf ve videosunu çekti.

DHA

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un SUV modeli, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.

Meydanı dolduran vatandaşlar, aracı yakından inceleme fırsatı buldu.

Dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağı duyurulan Togg'un, 'kırmızı' rengi Samsun'a getirildi.

Fotoğraf ve video çektiler

Vatandaşlar, Togg’u beğendiklerini söyleyerek fotoğraf ve video çekti.

"Yerli ve milli olması çok gurur verici"

Aracın çok güzel olduğunu belirten Halil Hakan Koç şu ifadeleri kullandı:

Çok güzel yapılmış, harika bir otomobil. Beğendik, beğendiğimiz için de başvuruda bulunduk. SUV modellerin içerisinde yapılan en güzel arabalardan bir tanesi. İç dizayn, teknolojik yapısı ve menzili her yönüyle on numara yapılmış bir araba. İçine de oturdum, çok konforlu. Yerli ve milli olması da çok gurur verici. Heyecanlı ve aynı zamanda duygusalız.

"Gurur verici"

"Türkiye'nin gururunu görmeye geldik" diyen Nimet Kisvet ise şöyle konuştu: