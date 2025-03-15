DHA
Samsun’un İlkadım ilçesinde seyir halinde olan Selami S. yönetimindeki otomobilin motor kısmından bir anda duman yükselmeye başladı.
Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Ancak yangın sonrası otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.
Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KİRALIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Alevlere teslim olan aracın kiralık olduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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