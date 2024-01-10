Samsun'da sokak köpekleri sahili mesken tuttu! Denizi izleyen vatandaşı kovaladılar Kent merkezinde sahil kesimini mesken tutan sokak köpekleri, yolu kullananların kabusu oldu. Köpeklerin son olarak yoldan geçen bir vatandaşa saldırmaları kameralara yansıdı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi sokak köpekleri.

Yıllardır çözülemeyen sorunlarından biri olan başıboş köpek problemi, gün geçtikçe artarak devam etti.

Sokak köpeklerinin saldırılarında onlarca kişi trajik şekilde hayatını kaybederken binlerce kişi de bu sorun sebebiyle yaralandı.

Sokaklarda güvensizlik hakim gezerken veliler, öğrencilerini okula gönül rahatıyla gönderemez oldu.

Her gün onlarca başıboş köpek haberi

Hemen her gün yurdun bir noktasında başıboş köpekler, vatandaşlara saldırıyor.

Bu kez adres Samsun...

Yaşlı adama saldırdılar

Sahil kesiminde yaşlı bir adam, başıboş köpek saldırısına uğradı.

Onlarca köpek saldırdı

Denizi seyrederken onlarca köpeğin saldırısıyla karşı karşıya kalan yaşlı adam, bir anda kaçmaya başladı.

Kameralara yansıdı

Onlarca köpeğin saldırısı ise olay yerinde bulunan başka bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası kullanıcılar, başıboş köpek sorununun ciddiyetini bir kez daha ifade etti.