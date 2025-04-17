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Haber Merkezi

Başıboş köpek sorununa çözüm bulmaya çalışan belediyeler, kendilerini hayvansever olarak tanıtan şahıslar tarafından engellenmeye devam ediyor.

Bunun son örneği Samsun'da yaşandı..

İlkadım Belediyesi ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Baruthane mahallesinde sokakta dolaşan başıboş köpekleri, barınağa götürmek üzere geldi.

Bu duruma tepki gösteren bir grup kadın, ekiplerin köpeği almasına tepki gösterdi.

ARACIN ÜZERİNE OTURUP ÇIĞLIK ATTI

Hayvansever kadın köpek toplama aracının üzerine tırmanarak çığlık attı..

Polis ve belediye ekiplerinin arasında aracın üzerine oturan kadın "Vermem" diyerek bağırdı..

Yaşanan gerginlik cep telefonu kameralarına yansıdı.