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İHA

Samsun'un Atakum ilçesinde S.A. adlı şahıs, kulağında kulaklık sokakta yürüyen D.K. adlı kadını takip ederek tacizde bulundu.

Neye uğradığını şaşıran D.K., kendisini taciz eden S.A.'ya tepki gösterdi.

OLAYIN ARDINDAN KAÇTI

S.A., kadını darbederek elmacık kemiğini kırıp hastanelik etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan D.K. tedavi altına alındı.

Saldırgan ise olaydan sonra kaçtı.

12 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

S.A.'nın, 3'ü cinsel saldırı olmak üzere hırsızlık ve kasten yaralamadan toplam 12 suç kaydının bulunduğu, su saati hırsızlığı suçundan 1 yıl önce denetimli serbestlik kapsamında ayağına elektronik kelepçe takılarak cezaevinden tahliye olduğu ve gece 22.00-08.00 saatleri arasında ev hapsinin uygulandığı ortaya çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki sorgusu tamamlanan S.A., 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçlarından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren S.A., 'cinsel saldırı' suçundan yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılırken, 'kasten yaralama' suçundan ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.