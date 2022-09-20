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    Samsun'da Tarım Kredi ve Kooperatifi'nde ucuz yağ ve şeker sırası

    Samsun’da sıvı yağ ve şekerin piyasaya göre oldukça uygun satıldığı kooperatif marketi önünde uzun kuyruklar oluştu.
    • 20.09.2022 - 20:48
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 21:01
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    Samsun'da Tarım Kredi ve Kooperatifi'nde ucuz yağ ve şeker sırası

    Samsun’da vatandaşlar ayçiçeği yağı ve şeker almak için Tarım Kredi ve Kooperatifi marketine akın etti.

    Vatandaşlar piyasa fiyatlarına göre oldukça uygun satılan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ayçiçeği yağına ve şekerine yoğun ilgi gösterdi.

    İHA'nın haberine göre vatandaşlar 5 litresi 135 liradan satılan sıvı yağa ve 2 kilosu 34 liradan satılan şekerden birer adet almak için sıraya girdi.

    "Ucuz olduğu için sıraya girdik"

    Şeker ve ayçiçeği yağının piyasa şartlarına göre oldukça uygun satıldığı için kuyrukta beklediklerini belirten vatandaşlar, “Marketlerde sıvı yağ ve şeker fiyatları çok artmış. Burada yağ 135, 2 kilo şeker de 34 liradan satılıyor. Biz de ucuz olduğu için sıraya girdik” dediler.

    Samsun'da Tarım Kredi ve Kooperatifi'nde ucuz yağ ve şeker sırası VİDEO


    Samsun da Tarım Kredi ve Kooperatifi nde ucuz yağ ve şeker sırası #1

    Samsun da Tarım Kredi ve Kooperatifi nde ucuz yağ ve şeker sırası #2


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