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    Samsun'da, termik santral karşıtı eylem düzenlendi

    Samsun'da, termik santral karşıtı eylem düzenlendi

    İyi Parti, TKP, Saadet Partisi ve CHP, Ankara'dan yola çıkıp Samsun'da termik santral karşıtı eylem yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 13:24
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    Samsun'da yapılan termik santral ile ilgili devam eden tartışmalar eyleme dönüştü. Siyasi olarak yan yana gelmesi mümkün olmayan partiler, termik santrale karşı birlikte hareket etti.

    HANGİ PARTİLER KATILDI

    İyi Parti, TKP, Saadet Partisi ve CHP üyeleri, Ankara'dan kalkan araçlarla Samsun'a gitti.

    JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

    Termik santralin önünde eylem yapan partililer nedeniyle jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı.

    PORSCHE İLE EYLEME GİTMEK..

    Eyleme gelen bazı milletvekili ve partililerin lüks araçları dikkatlerden kaçmadı.

    Samsun'da, termik santral karşıtı eylem düzenlendi ViDEO

    Samsun da, termik santral karşıtı eylem düzenlendi #1

    Samsun da, termik santral karşıtı eylem düzenlendi #2

    Samsun da, termik santral karşıtı eylem düzenlendi #3

    Samsun da, termik santral karşıtı eylem düzenlendi #4

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