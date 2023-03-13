Samsun'da uyuşturucu! Isıtıcının içine saklanan uyuşturucu yakalandı Narkotik ekiplerinin başlattığı çalışmalarda araçtaki elektrikli ısıtıcının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi araçta bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya başlanıldı.

Bir diğer yandan yurtta devam eden felaketle birlikte asayişi sıkı tutan ekipler uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

Kentlerde operasyonları sıklaştıran ekipler bir başarılı operasyonun daha düğmesine bastı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Araçta uyuşturucu yakalandı

Y.C. isimli şahsın sevk ve idaresindeki otomobili Samsun girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada elektrikli ısıtıcı içine gizlenmiş 3 paket halinde toplam 97,53 gram metamfetamin, 2,55 gram eroin ve 1,33 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.C. gözaltına alındı.

Şüpheli tutuklandı

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.