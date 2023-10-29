Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 22 kilo kubar esrar ele geçirildi İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonda şüpheli bir adrese baskın yapıldı. Adreste çok sayıda esrar, mermi ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA

Yurdun dört bir yanında zehir tacirleriyle mücadele sürüyor.

Güvenlik ekipleri uyuşturucu tacirlerini bitirmeye kararlı.

Yapılan operasyonlara her gün bir yenisi ekleniyor.

Bir yeni operasyonun adresi Samsun oldu.

Çok sayıda esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi'nde H.B. isimli şüphelinin esrar ürettiği bilgisine ulaştı.

Tespit üzerine şüphelinin evine yapılan baskında, evin adeta bir zehir imalathanesine dönmüş olduğu görüldü.

Yapılan operasyonda 22 kilo 755 gram kubar esrar, 155 gram metamfetamin, 1 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüphelinin yakalanması için aramalar sürüyor

Ayrıca uyuşturucu satışından el edildiği değerlendirilen 5 bin 190 lira, 1 tabanca şarjörü, 7 adet 9 milimetre tabanca mermisi, 3 sustalı bıçak ve çok sayıda uyuşturucu kullanımına yarar aparat bulundu.

Şüpheli H.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)