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Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan genç tutuklandı

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan genç tutuklandı

Samsun'da yolcu otobüsünden indikten sonra üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve tabanca ele geçen bir kişi mahkemece tutuklandı.