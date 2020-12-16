Samsun'da vatandaşa yumruk atan polisin savunması

Samsun'da kendisini tehdit eden vatandaşa yumruk atarak burnunu kıran polis memuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendini savundu.

Samsun'un Canik ilçesinde koronavirüs denetimi yapan polis ekipleri bir aracı durdurdu.

Hafta sonu kısıtlmasını ihlal ettiği belirlenen sürücü, ceza kesmek isteyen polis memurunu "Seninle görüşeceğiz" diyerek tehdit etti.

Bu sözlere sinirlenen polis ise yumruk attı. Burnu kırılan sürücü darp raporu alarak polisten şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Samsun Valiliği de konuyla ilgili “12 Aralık 2020 Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasında ilimizde bir polis memurunun vatandaşa yumruk atması olayı ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerinin yayılmasından sonra yumruk atan polis sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"BENİ MEMLEKETİMDE TEHDİT ETTİ"

M.Ö. isimli polis memuru, "7 senedir bu teşkilatın içindeyim. 4 sene doğu görevinde özel harekatta operasyonlara katıldım. 3 senedir de kendi memleketimdeyim. Devletin yüzünü yere eğdirecek vicdanımı sıkıntıya sokacak üniformamı zedeleyecek hiçbir iş yapmadım yapmam da. Buradaki konuya gelecek olursak olayın aslını astarını bilmeden linç girişimi ne kadar doğru? Videonun sadece bir kısmı var öncesinden haberiniz var mı? Bizim kültürümüzde eşinin yanında kocasına vurulmaz. Haklısın ama ben onların karı koca olduklarını sonradan öğrendim. Şark görevinde bizi kimse korkutamamışken beni kendi memleketimde birisi tehdit ediyorsa, show yapmaya başladıysa, tahrik edici laflar ediyorsa ki tahrik olmamam gerekiyordu doğru ama biz ne kadar profesyonel olmamız gerekiyorsa da bizde insanız sabrımız taşıyor. Yine de bu şekilde kimsenin karşısına çıkmam istemezdim ama olan oldu." dedi.

Polisin sürücüye yumruk attığı an VİDEO