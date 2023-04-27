Samsun'da vatandaşlara mikrofonu uzattık: Tek başına muhaliflere meydan okudu Samsun'da mikrofonumuzu uzattığımız bir vatandaş, HDP ve Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerini peş peşe sıraladı. O anlarda çıkan tartışma Ensonhaber kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Türkiye'nin gündemi 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler...

Ülkenin kaderini etkileyecek kritik seçimlere sayılı günler kala sokağın nabzı da seçim gündemiyle birlikte atıyor.

Ensonhaber de sokaklarda mikrofonu vatandaşlara uzatarak düşüncelerini sormaya devam ediyor.

Son olarak Samsun'da vatandaşlara 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri sorduk.

Etrafındakilere tek başına yetti: Hadi buyrun HDP’ye verin altılı masaya verin

Samsunlu bir kadın, röportajımızda dikkat çeken ifadeler kullandı.

HDP ve Millet İttifakı seçmenine çıkışan kadın, "İleriye bakmıyorsunuz geriye geliyorsunuz. HDP ile birlikte olun alkış tutalım. Kaç tane asker öldü nerdesiniz? Devlet deseydiniz, devlet vurdurdu deseydiniz. Selahattin Demirtaş çıkacakmış, verin de çıksın. Verirseniz şerefsizsiniz, Öcalan çıkacakmış hadi çıkartın. Verirseniz şerefsizsiniz. Hadi buyrun HDP’ye verin altılı masaya verin. Halinize şükretmezsiniz, HDP’ye oy vermeye gidersiniz." dedi.

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"Zamları devlet yapmıyor"

O anlarda kendisine laf atan bir başka vatandaşa cevap veren kadın, “Maaşın kaç lira? Aç mısın? Zamdan PKK’ya geçme bak elim ayağım titriyor. Zamdan devlete firmaların, zamı senin başında oturan yapmıyor, soyguncular yapıyor zammı. Ben de esnafım toptancılara gidin. Sen yapıyorsun ben yapıyorum devletin suçu yok. Sen yaparsan 3 liralık gofreti 25 lira, hani devlet burada? Devlet mi yaptı bu zammı." şeklinde konuştu.

Sinirlerin iyice gerildiği röportajda etrafındaki sesleri bastıran kadın sözlerine "Devletlere gidin de bakın, Suriyeliler Iraklılar nerede? Hadi sat toprağını o zaman HDP’lilere. O zaman niye savunuyorsunuz." şeklinde devam etti.

"Zamı biz yaptık, halcisi toptancısı yaptı, 3 kuruş fazla kazanacağız diye 10 liralık malı 30 liraya sattılar"

Daha sonra Bir başka vatandaş, “Para alıyor bu. Sende nasıl bir mantık var ya?” Deyince tartışma iyice alevlendi.

Kadın ise kendisine para alıyor diyen vatandaşa sert çıkarak, "Hadi abi yürü işine bak ya, Öcalan’a verin hükümeti tabii. Senin Öcalan’ın benim devletim sayesinde bakılıyor. Senin benim ekmeğimi yiyor Öcalan kimin vergisiyle yaşıyor. Ayıptır ya devlet memuruymuş bilmem neymiş. Ben de çalışanım ben de emekçiyim. Evet zam var ama zamı devlet yapmadı. Zamı biz yaptık, halcisi toptancısı yaptı. 3 kuruş fazla kazanacağız diye 10 liralık malı 30 liraya sattılar." ifadelerini kullandı.