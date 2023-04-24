Samsun'da yağmurlu havada 3 araçlı kaza: 1 yaralı Yağışlı havanın hakim olduğu kentte, kayganlaşan yolda ilerleyen 3 araç kazaya karıştı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA

Yağmurlu hava kazayı da beraberinde getirdi.

Samsun'un Canik ilçesindeki çevre yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen Arif Harmanşa isimli sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bunun üzerine refüje çıkıp yol ortasına savruldu.

Bir kaza daha meydana geldi

Kaza yapan otomobilin yol ortasında olduğunu gören Yunus Emre Tayfur yönetimindeki otomobil de ona çarpmamak için frene bastı.

Ardından kayarak önce bariyere, ardından da Ferit Eliaçık idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de kayarak refüje çıktı.

1 yaralı

Kazada yaralanan Fatime Subaşı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.