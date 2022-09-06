Samsun'da yapılan denetimler suçluların yolunu kapattı

İl Jandarma Komutanlığı, 01-31 Ağustos tarihleri arasında suç ve suçlulara yönelik yaptığı denetimlerde binlerce suçun önüne geçti.

Mehmetçik, ülkenin her yerinde huzur ve sükuneti korumak için elinden geleni yapıyor.

Son günlerde denetimi sıklaştıran İl Jandarma Komutanlığı suçluları göz hapsine aldı.

80 bin 298 şahıs sorgulandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, ağustos ayında yapılan uygulama ve denetimlerde; aranan şahısların yakalanmasına yönelik 80 bin 298 şahıs, 41 bin 749 araç sorgulandı.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Farklı suçlardan aranan 397 şüpheli ile terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 7 şahıs yakalanıp, 19 kayıp şahıs bulundu ve 14 adet tabanca, 15 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada faaliyetler hakkında ayrıca, "82 Kaçakçılık olayı meydana gelmiş, olaylarda 87 şahıs yakalanmış, 910 kök kenevir bitkisi, 16.435 gram kubar esrar, 286 adet sentetik hap, 1.057 gram metanfetamin, 33.471 litre kaçak akaryakıt, 286 adet Selçuklu dönemine ait sikke ele geçirilmiştir.

Trafik timlerince 47 bin 229 araç sürücüsü kontrol edilerek, bin 369 araç sürücüsüne trafik kuralları konusunda eğitim verilmiştir." dedi.