Samsun'da yaşanan heyelan felaketinde 1 tutuklama

DHA

Samsun'dan gece saatlerinde gelen haber yürekleri burktu.

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde Lovelet AVM yanındaki Opet akaryakıt istasyonunda dağdan kopan toprak ve kaya parçaları, akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü.

Burada aracını yıkayan 4 kişilik Kaya Ailesi, göçük altında kaldı.

ANNE KURTARILDI

Yapılan çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya, yaralı olarak göçükten kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

BABA VE 2 KIZI HAYATINI KAYBETTİ

İş makinelerinin desteğiyle yapılan çalışmalarda kayalar kaldırıldığında; önce araca, sonra da baba Adem Kaya (36) ile çocukları Açelya (5) ve Alya Kaya'nın (7) cansız bedenlerine ulaşıldı.

AKARYAKIT İSTASYONU SAHİBİ TUTUKLANDI

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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