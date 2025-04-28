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Türkiye Samsun'dan gelen heyelan haberiyle sarsıldı.

Canik ilçesinde Samsun-Ordu kara yolunda, bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana geldiği ve kaya parçalarının düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA VE 2 KIZI KURTARILAMADI

Toprak altında kalan 4 kişilik aileden 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya'ya (5) ulaştı. Toprak altından çıkarılan baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayağında kırıklar bulunan anne Çiğdem Kaya'nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı ve operasyonun sürdüğü öğrenildi.

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HEYALAN UYARI TABELASI DİKKAT ÇEKTİ

Diğer yandan bölgede daha önce de benzer olaylar yaşandığı ortaya çıktı. Heyelan alanında çekilmiş bir fotoğrafta görülen uyarı tabelası da felaketin nasıl göz göre göre geldiğini gözler önüne serdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Heyelan uyarı tabelasının hemen yanına kaya kütlesinin dibinde yıkama alanı kuranlar hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklamasında olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunç, şunları söyledi:

Samsun ilimizin Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, göçükten yaralı olarak çıkarılan ve tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.



Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.



Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62), "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı.