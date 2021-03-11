Samsun'da yaşayan anne, Suriye'deki çocuklarına 2,5 yıl sonra kavuştu

Yıllarca evlat hasreti çeken Iraklı anne, İdlib'den Türkiye'ye getirilen iki çocuğuyla Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bir araya geldi.

Yaklaşık 2,5 yıldır Samsun'da yaşayan Iraklı Efaf Naci Ahmed, Suriye'de bulunan 2 çocuğuna kavuşmak için Kardeş Eli Yardımlaşma Derneği'ne başvurdu.

Harekete geçen dernek yetkilileri, durumu İçişleri Bakanlığı'na bildirdi.

İDLİB'DEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER

Bakan Süleyman Soylu'nun talimatıyla Hatay Valisi Rahmi Doğan devreye girerek, 8 yaşındaki Tuga ile 7 yaşındaki Rukiye İskender Muhammed'in Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlattı.

Hatay Valiliği koordinesindeki ekipler, İdlib'de ulaştığı çocukları Türkiye'ye getirdi.

"BİZİ YAVRULARIMIZDAN AYIRDILAR"

Anne Efaf Naci Ahmed ise çok zor durumlar yaşadığını söyleyerek "Bunu ancak yaşayan bilir. Küçücük yavrularımdan bizi ayırdılar. Çok mutluyum, çocuklarıma kavuşacağım. Onların en sevdikleri yemekleri yapacağım." dedi.

Abdurrahman Muhammed de yıllardır göremediği kardeşlerine kavuşacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Iraklı anne, 2,5 yıldır Suriye'de olan çocuklarına kavuştu

YILLAR SÜREN HASRET HATAY'DA SONA ERDİ

Daha sonra Samsun'dan Dernek yetkileriyle Hatay'ın Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden anne ve iki çocuğu, Cilvegözü Mülki İdare Amirliğinde çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Anne Efaf Naci Ahmed, çocuklarına kavuşmanın çok kıymetli olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Soylu ve Vali Doğan başta olmak üzere çocuklarına kavuşmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı da olan Kardeş Eli Yardımlaşma Derneği Başkanı Prof. Metin Yılmaz, 6 yıl önce kurdukları dernekle insanlara yardım etmeye çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda Iraklı annenin hasretinin de sona erdiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Kardeşimiz ailesiyle 2014 yılında Irak'tan önce Suriye'nin Azez bölgesine, oradan İdlib'e gelmiş. İdlib'den Suriye sınıra giden iki oğlu bir grup Iraklı mülteciyle sınırdan geçerek Türkiye'ye gelmiş. Anne, eşi ve diğer iki çocuk Suriye tarafında kalmış. İdlib'de yıkık bir evde kalıyorlar. Bir süre sonra Türkiye tarafına geçerken çocuklar ağladığı için yakalanıyorlar. Anne Türkiye tarafına geçiyor, iki çocuk ve baba sınırı geçemiyor. Anne, Samsun'daki çocuklarının yanına geliyor. Baba ve iki çocuk yine İdlib'de yaşamaya çalışırken baba bir gün kaçırılıyor. Kimin kaçırdığı bilinmiyor. İki kız çocuğu tek başlarına kalıyor. Daha sonra Türkiye'de bir yardım kuruluşumuz çocuklara ulaşıyor. Hatay Valiliğimiz de bize destek oldu."