DHA

Suriye’de Esad rejiminin sona ermesi ve muhalif grupların başkent Şam’ı kontrol altına almasının ardından, Türkiye’de yaşayan Suriyeliler ülkelerine geri dönmeye başladı.

Geri dönmeye hazırlanan Suriyelilerin bazıları ise Samsun'da yaşıyor.

Samsun’da yaşayan Suriyeliler, haziran ayında okulların kapanmasının ardından ülkelerine geri döneceklerini söyledi.

"OKULLAR BİTER BİTMEZ SURİYE’YE GİDECEĞİZ"

Suriye’den 10 yıl önce Samsun’a ailesiyle birlikte gelen ve burada esnaflık yapmaya başlayan Zekeriya Babelle, “Çocukların okulları bittikten sonra ülkemize gideceğiz. Türk hükümetine ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizdeki savaş bitti. Okullar biter bitmez de Suriye’ye gideceğiz. 10 sene önce de Türkiye’ye eşim, 2 çocuğum, kardeşim ve ablamla birlikte gelmiştik” dedi.

Bir ay sonra Suriye’ye gideceğini ve 6 yıldır görmediği ailesiyle buluşacağını belirten Monzer Malla, “Ağabeyimle birlikte buraya gelmiştik. Ağabeyim de İstanbul’da yaşıyor. Beraber geri döneceğiz ve ailemle buluşacağız” diye konuştu.

"SURİYE’Yİ İLK KEZ GÖRECEĞİM"

Ülkesini ilk kez göreceğini ifade eden Mryet Rzizk ise “Benim okulum bittiği zaman ailemle birlikte Suriye’ye gideceğiz. Ben de Suriye’yi ilk kez göreceğim. Çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE VE SURİYE HALKI KARDEŞTİR"

Şu anda ülkesinde çok fazla güvenli olmadığını ama ülkesine döneceğini belirten berber İbrahim Sibea ise şunları söyledi: