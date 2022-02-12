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    Samsun'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

    Ukraynalılar, 'Ukrayna'nın Yanında Kal' sloganıyla başlatılan kampanyayla Rusya'yı protesto etti. Türkiye ve Ukrayna bayrakları açan grup, Türkiye ve Ukrayna milli marşlarını söyledi.
    • DHA
    • 12.02.2022 - 16:59
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    Samsun'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

    Türkiye'nin kuzey komşuları Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Bursa, Adana, Mersin ve Konya başta olmak üzere Türkiye'de faaliyet gösteren 18 Ukrayna Derneği, 'Stand With Ukraine-Ukrayna'nın Yanında Kal' sloganıyla kampanya başlattı.

    SAMSUN'DA RUSYA PROTESTOSU

    19 Şubat'a kadar süreceği belirtilen kampanya kapsamında Samsun'da yaşayan Ukraynalılar da destek için kentteki Atakum Halk İskelesi'nde toplandı, Rusya'yı protesto etti.

    "TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK YAPMASINI İSTİYORUZ"

    Türkiye ve Ukrayna bayrakları açan grup, iki ülkenin milli marşlarını söyledi.

    Grup adına konuşan Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, "Bu kampanya, tüm dünyada birlik ve beraberliği teşkil ediyor. Türkiye'nin burada rolü çok önemli. Rusya'yı bu saldırıyı gerçekleştirmemesi için Türkiye'nin arabuluculuk yapmasını istiyoruz. Dünya kimin saldırgan tavır içinde olduğunu görüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın etrafındaki askeri hareketliğine son vermesini istiyoruz. Birlikteliğimiz için marşlarımızı söyleyeceğiz" dedi.

     

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