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İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ikamet eden inşaat işçisi Hamit Paslıoğlu, memleketi Rize'ye gitti.

Rize'nin Çayeli ilçesinde kavga ettiği kardeşi tarafından kovulan Paslıoğlu, parası olmadığından otobüs bileti alamadı ve bisiklet ile Balıkesir'e gitmek için yola çıktı.

15 GÜNDE BİSİKLETLE SAMSUN'A GİTTİ

Bisikletle 15 günde Samsun'a gelen Hamit Paslıoğlu, aç ve yorgun düşüp pedal çevirecek gücü kalmayınca geceyi geçirmek için Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde geç saatlerde brandadan çadır kurdu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gecenin karanlığında devriye gezerlerken yaptıkları güzergah kontrolü esnasında yolun dışında ağaçlıklar arasında küçük bir çadır fark etti.

"HİÇ PARAM YOK"

Trafik polisleri çadırı kontrol ettiklerinde Hamit Paslıoğlu ile karşılaştı.

Hiç evlenmediğini ve kendisine bakacak kimse olmadığını, parası olmadığı için de yolculuğunu bisikletle yapmak zorunda kaldığını söyleyen Paslıoğlu'na sahip çıkan polisler, bölgede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi üzerine soğuktan donmaması için kalacak yer arayışı içine girdi.

ARALARINDA PARA TOPLADILAR

Hamit Paslıoğlu'na yiyecek ve içecek getiren polisler, kendi aralarında da para toplayıp yardımda bulundu.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Ekipler tarafından Hamit Paslıoğlu'nun geceyi geçirmesi için bir otelde yer ayarlandı.

Trafik ekipleri bisikletin de taşınabileceği kamyonet temin edip Hamit Paslıoğlu'nu geceyi geçireceği otele yerleştirdi.