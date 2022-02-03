Halat bağlanarak devrilmeye çalışılan Atatürk Anıtı'nın olduğu bölgeye giden onlarca kişi, heykel etrafında dönerek slogan attı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir grup provokatör, Atatürk heykelinin ayağına halat bağlayarak devirmeye çalıştı.

Halat aracılığıyla otomobille çekilerek yıkılmaya çalışılan heykelle ilgili çalışma başlatıldı.

Saldırganlar ipleri bırakıp kaçarken, Samsun Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalandığı duyuruldu.

ANITA AKIN ETTİLER

Ancak olay, saldırganların yakalanmasıyla sona ermedi. Heykele yapılan saldırı girişiminin ardından Mustafa Kemal Atatürk'e sevgisini belli etmek isteyen onlarca kişi, anıtın bulunduğu alana gitti.

Samsun'daki Atatürk Anıtı'na gidenler, heykel etrafında döndü VİDEO



"HASTANEDEYDİM DUYAR DUYMAZ GELDİM"

Saldırıyı duyar duymaz olay yerine gittiğini gözyaşları içinde anlatan Işık Özkefeli, "Çok üzgünüz gerçekten. Hastanedeydim duyar duymaz geldim. Sesim titriyor konuşurken, şiddetle kınıyoruz. Özellikle Milli Mücadele şehrinde, Samsun halkının Atatürk'e borcunun ifade edildiği bir anıttır." ifadelerini kullandı.

HEYKELİN ETRAFINDA DÖNDÜLER

Kol kola girerek halka haline gelen vatandaşlar, hep birlikte Atatürk heykeli etrafında dönerek slogan attı.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ"

Heykelin etrafında döndükleri sırada "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ifadelerini kullanan vatandaşların o anları kameraya yansıdı.

Samsun'da Atatürk heykeline saldırı VİDEO ARŞİV

Samsun'da Atatürk heykeline saldırı