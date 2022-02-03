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    Samsun'daki Atatürk Anıtı'na gidenler, heykel etrafında döndü

    Samsun'daki Atatürk Anıtı'na gidenler, heykel etrafında döndü

    Halat bağlanarak devrilmeye çalışılan Atatürk Anıtı'nın olduğu bölgeye giden onlarca kişi, heykel etrafında dönerek slogan attı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 16:58
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    Samsun'un İlkadım ilçesinde bir grup provokatör, Atatürk heykelinin ayağına halat bağlayarak devirmeye çalıştı.

    Halat aracılığıyla otomobille çekilerek yıkılmaya çalışılan heykelle ilgili çalışma başlatıldı.

    Saldırganlar ipleri bırakıp kaçarken, Samsun Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalandığı duyuruldu.

    ANITA AKIN ETTİLER

    Ancak olay, saldırganların yakalanmasıyla sona ermedi. Heykele yapılan saldırı girişiminin ardından Mustafa Kemal Atatürk'e sevgisini belli etmek isteyen onlarca kişi, anıtın bulunduğu alana gitti.

    Samsun'daki Atatürk Anıtı'na gidenler, heykel etrafında döndü VİDEO

    Samsun daki Atatürk Anıtı na gidenler, heykel etrafında döndü #1

    "HASTANEDEYDİM DUYAR DUYMAZ GELDİM"

    Saldırıyı duyar duymaz olay yerine gittiğini gözyaşları içinde anlatan Işık Özkefeli, "Çok üzgünüz gerçekten. Hastanedeydim duyar duymaz geldim. Sesim titriyor konuşurken, şiddetle kınıyoruz. Özellikle Milli Mücadele şehrinde, Samsun halkının Atatürk'e borcunun ifade edildiği bir anıttır." ifadelerini kullandı.

    Samsun daki Atatürk Anıtı na gidenler, heykel etrafında döndü #2

    HEYKELİN ETRAFINDA DÖNDÜLER

    Kol kola girerek halka haline gelen vatandaşlar, hep birlikte Atatürk heykeli etrafında dönerek slogan attı.

    "MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ"

    Heykelin etrafında döndükleri sırada "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ifadelerini kullanan vatandaşların o anları kameraya yansıdı.

    Samsun'da Atatürk heykeline saldırı VİDEO ARŞİV

    Samsun daki Atatürk Anıtı na gidenler, heykel etrafında döndü #3

    Samsun daki Atatürk Anıtı na gidenler, heykel etrafında döndü #4

    Samsun daki Atatürk Anıtı na gidenler, heykel etrafında döndü #5

    Samsun daki Atatürk Anıtı na gidenler, heykel etrafında döndü #6

    Samsun daki Atatürk Anıtı na gidenler, heykel etrafında döndü #7

    Samsun'da Atatürk heykeline saldırı

    Samsun daki Atatürk Anıtı na gidenler, heykel etrafında döndü #8


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