Euro
15.54
0.05%
Dolar
13.56
-0.08%
Altın
788.65
0.10%
Borsa
1959
0.04%
Bitcoin
515.215
1.66%
BTXN Coin
32.93
6.32%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 4 C

    Samsun'daki Atatürk heykeline saldıran 2 kişi adliyeye sevk edildi

    Samsun'da Onur Anıtı'na saldıran 2 kişi, polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
    • İHA
    • 04.02.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 11:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'daki Atatürk heykeline saldıran 2 kişi adliyeye sevk edildi

    Samsun'da dün sabana karşı araçları ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı.

    Samsun polisi, önce aracın plakasını ardından da şahısları tespit etti. Akraba oldukları öğrenilen B.F. ve C.F., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    OLAY ANINDA ALKOLLÜYDÜLER

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin, olay gecesi sabaha kadar birlikte içki içtiklerini, olayı yaparken de alkollü olduklarını söyledikleri öğrenildi.

    Atatürk heykeline saldırı anı

    SİYASİ BOYUTU YOK

    Uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtları bulunan B.F. ve C.F.'nin anıta saldırısıyla ilgili yapılan araştırmada, olayın her hangi bir siyasi boyutunun olmadığı ortaya çıktı.

    Polisteki sorgularının ardından B.F. ve C.F. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

    Samsun daki Atatürk heykeline saldıran 2 kişi adliyeye sevk edildi #1

    Samsun daki Atatürk heykeline saldıran 2 kişi adliyeye sevk edildi #2


    Görüş Bildir