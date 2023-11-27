İHA
Samsun'da korkunç bir olay yaşandı.
Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Suavi Özcan (62) evinden çıkıp bisikleti ile tarlaya ilerledi.
Demir su borusu kafasına geldi
Bu esnada Özcan'ın yanından geçtiği park halindeki kamyonun üzerinden düşen demir su borusu, kafasına isabet etti.
Hastaneye kaldırıldı
Kanlar içinde kalarak yaralanan Suavi Özcan, özel bir hastaneye ait ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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