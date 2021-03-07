Samsun'daki eski eş şiddetiyle ilgili Vali Zülkif Dağlı bilgilendirme yaptı

Samsun'daki eski eş şiddetiyle ilgili Vali Zülkif Dağlı bilgilendirme yaptı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte meydana gelen kadına şiddet olayının ardından 4'üncü dakikada sağlık, 5'inci dakikada emniyet ekiplerinin olay yerine vardığını söyledi.

Samsun'da kız çocuğunun yanında eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'ın tutuklanmasının ardından yaralı kadın ve çocuk için de çalışmalar hızlandırıldı.

Olayla ilgili Samsun Valisi Zülkif Dağlı bilgilendirme yaptı.

Annenin tedavisi ve kızın psikolojik durumu hakkında bilgi veren Dağlı, yaralı annenin durumunun iyi olduğunu belirtti.

"SAĞLIK EKİBİ 4, POLİS 5 DAKİKADA GELDİ"

Vali Dağlı'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"4'üncü dakikada sağlık ekiplerimiz olay yerindeydi. 5'inci dakikada yine emniyet birimlerimiz olaya müdahil oldular. Hastamız özel bir hastanedeyken eğitim ve araştırma hastanemize getirdik.

Ekibimizle birlikte gece saatlerine kadar buradaydık. Mağdurenin bilinci kapalı olduğu için başta yüz yüze görüşemedik ancak bilgi aldık.

Samsun'daki eski eş şiddetiyle ilgili Vali Zülkif Dağlı bilgilendirme yaptı ViDEO







"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Şiddet gören kadının genel sağlık durumu iyi. Kontrol amaçlı birkaç gün daha müşahede altında tutulacak.

Çocuğumuz maalesef bir travmaya maruz kaldı. Psikolojik destek ekiplerimizle çocuğumuzun yanındayız. İnşallah bu tür elim olayları tekrar yaşamayız.

ÇOCUĞUN TRAVMAYI ATLATMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Çocuğu gösterme düşüncesiyle bir araya gelmişken bu olay yaşandı.

Birazdan tekrar çocuğumuzun yanına geçicez. Bu travmayı ekiplerimizin de desteğiyle en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz."