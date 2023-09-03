Samsun'dan sel manzaraları! Kimi yolda yüzdü, kimi kayığa bindi Dün geceden bu yana devam eden şiddetli yağmurun ardından su birikintisinin oluştuğu kentte yol çöktü. Araçların hasar görmesiyle maddi hasar oluştu.

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AA

Türkiye, eylül ayıyla birlikte sonbaharın etkisi altına giriyor.

Kavurucu sıcaklıklar kimi kentleri yavaş yavaş terk etmeye başladı.

Öyle ki, bahar yağmurları da yüzünü gösterdi.

Bu illerden biri de Samsun oldu.

Kent göle döndü

Kentte dün gece saatlerinde başlayan yağmur, sabaha doğru şiddetini artırdı. Adeta sele yolan açan yağmurun ardından bölgede olumsuzluklar da beraberinde geldi.

Rögarların taşmasıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Öyle ki trafikte de aksamalar yaşandı. Araçlar, su birikintileri içinde ilerlemekte güçlük çekti.

Yol çöktü, araçlar hasar gördü

Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, yağmurun şiddetiyle ağaçların da devrildiği görüldü.

İlkadım ilçesinde yolda çökme meydana geldi. Yaklaşık 40 santimetre çöken yolda park halindeki araçlar zarar gördü.

Yüzenler, kayığa binenler...

Selin ardından farlı görüntüler de gelmeye başladı.

Su dolu sokakta mahsur kalan vatandaş çareyi yüzmekte buldu. O anlar ise kameralara yansıdı.

Bir diğer görüntü de ise esnafın iş yerlerine kayıkla gitmesi sosyal medyada gündem oldu.