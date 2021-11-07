Samsunlu Hatun Teyze: Kimse fakirim demesin

Engelli maaşıyla geçinen 71 yaşındaki Hatun Elibol, "Kendine fakirim diyenlerin kalbi fakir. Ben bu maaşla her şeyi alıyorum” dedi.

Bursa’da yaşayan ve pastırma sıcaklarını fırsat bilerek kendini sokağa atan Hatun Elibol, oturduğu bankta bir yandan örgü örerken bir yandan da ülke gündemini değerlendirdi.

71 yaşındaki Hatun Teyze, aslen Samsunlu olduğunu ve iki kanser hastasına baktığını anlattı.

"RAHATIM YERİNDE"

16 yıl boyunca mahalle başkanlığı yaptığını söyleyen Hatun Elibol, "İki tane hastam var. Biri zihinsel engelli, biri ise kanser hastası. Ama çok şükür rahatım yerinde.” dedi.

"HERKES ÇARŞIYA ÇIKIYOR"

Engelli aylığıyla rahat rahat geçindiğini savunan Hatun Elibol, şöyle devam etti:

“Herkeste para var ki herkes çarşıya gelip dolaşabiliyor. Ben bir özürlü aylığı ile geçiniyorum ve çantalarımı dolduruyorum. Geçinmesini bileceksin.

"KİMSE FAKİRİM DEMESİN"

Kimse fakirim demesin. Kendisine fakirim diyenlerin kalbi fakir, kendisi değil. Hiç kimseyi dinlemeyin, kendi kafanızı dinleyin.

"KAPILARINDA İKİ TANE ARABA VAR"

71 yaşındayım ve ek iş olarak el işi örgü yapıyorum. Satabilirsem satıyorum, satamazsam yetim birine veriyorum. Herkesin kapısının önünde iki tane araba var. Kim fakirim diye ağlıyorsa gözleri yerinden çıksın.

"ALLAH ÖMRÜMDEN ALSIN CUMHURBAŞKANI'NA VERSİN"

Allah Cumhurbaşkanımıza ömür versin. Cumhurbaşkanımız ölecek diye çok sevinmişler ama Allah’a şükür ölmedi. Allah benim ömrümden alsın ona versin.



"ESKİDEN İÇECEK ÇAY BULAMAZDIK"



Ben eski günlerde çok margarin yedim ve çok kabız oldum. O dönemlerde biz içmek için çay bile bulamazdık. Şimdiki gençler lay lay lom."

"GENÇLER ÇALIŞSIN"

Yan tarafta oturan kadın ise “Gençler iş bulamıyor” diye söze karıştı.

Hatun Elibol, kadına, "Gençler çalışsınlar. Bak ben 71 yaşındayım, ama hala çalışıyorum, örgü örüyorum. Onlar da çalışsınlar." sözleriyle yanıt verdi.

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