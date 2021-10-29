Samsunlu şehit Harun Çalışkan, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce tuzaklanan EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde dün teröristlerce tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan (29) için memleketi Samsun’un Havza ilçesinde tören düzenlendi.

Törene Vali Zülkif Dağlı ve askeri erkan ile babası Recep, annesi Gülistan, 3 aylık hamile eşi Dilek ve kardeşi Sevda Çalışkan, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

“KARA GÖZLÜ YAVRUM, BOYNUMU BÜKTÜN”

Törende gözyaşları sel oldu aktı.

Oğlunun tabutuna sarılan anne Gülistan Çalışkan, “Canım oğlum, yavrum, kara gözlü yavrum, boynumu büktün” diyerek ağladı.

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ŞEHİT OLMADAN 2 SAAT ÖNCE ANNESİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bekdiğin Mahallesi Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çalışkan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Harun Çalışkan’ın şehit olmadan 2 saat önce annesi Gülistan Çalışkan ile telefonda görüştüğü, “Beni merak etmeyin zaten 1 ay sonra izne geleceğim” dediği belirtildi.