Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
310.690
-7.29%
EXEN Coin
40.14
-7.61%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    Samsunlu tamirci alışveriş sepetinden araç yaptı

    Ahmet Hamurcu'nun alışveriş sepetinden oluşan ve 120 kilometre hıza kadar ulaşan aracı herkesin ilgisini çekiyor.
    • İHA
    • 22.05.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 10:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsunlu tamirci alışveriş sepetinden araç yaptı

    Samsun'da otomobil tamircisi olan 26 yaşındaki Ahmet Hamurcu, internette video izlerken yurt dışında kasası büyük alışveriş sepetlerinden oluşan Go-Kart araçlarına benzer bir araç yapıldığını gördü.

    Gördüğü araca benzer sıra dışı bir araç yapmak isteyen Hamurcu, kolları sıvadı. Hamurcu, kendi yorumlarını katarak 4 gün süren çalışmanın sonunda aracını tamamladı.

    120 KM HIZ YAPABİLİYOR

    Mini araç, Go-Kart tekerleklerinden, kasası alışveriş sepetinden, 125 cc gücünden bir motosiklet motorundan oluşuyor. Vites sistemi de bulunan mini aracın alışveriş sepetine oturduktan sonra keyifli bir sürüş zamanı başlıyor.

    "CAN SIKINTISIYLA BAŞLADIM"

    Yaptığı aracın herkes tarafından ilgiyle karşılandığı belirten Hamurcu, "Böyle el yapımı işlere merakım vardır. Mekanik olan şeylere ilgi duyuyorum. İnternette bir araç gördüm. Amerika'da gençler yapmış. Tamamen ona benzeyen değil de biraz daha kendi yorumumu katarak bu şekilde bir araç yaptım. Zaten malzemelerin çoğu elimde vardı. Daha doğrusu video izlerken market sepeti yanımda duruyordu. Can sıkıntısıyla başladım, 4 günde yaptım. Bu işi seven insanlar böyle bir şey yapabilirler. İnsanlara bazı şeyler zor geliyor. Tekerler Go-Kart aracı tekeridir. Motor zaten 125 cc'lik bir motosikletin motorudur. Kasası market sepetinden. Diğer parçalarını hepsini kendim birleştirdim. Yoldan geçen arabalar olsun, insanlar olsun herkesin hoşuna gidiyor. Biz de eğlenmek için biniyoruz." dedi.

    Samsunlu tamirci alışveriş sepetinden araç yaptı #1

    Samsunlu tamirci alışveriş sepetinden araç yaptı #2

    Samsunlu tamirci alışveriş sepetinden araç yaptı #3

    Samsunlu tamirci alışveriş sepetinden araç yaptı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir