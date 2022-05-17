Samsunlular 19 Mayıs'ı kutlamaya başladı

Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında 1919 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı taşındı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kala Samsun halkı, kutlamalar için şimdiden sokaklara indi.

Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda kutlamaların en önemli sembollerinden olan 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Tüm caddeleri dolaştılar

Bayrakla beraber yüzlerce kişi kutlama yürüyüşü yaptı.

Yürüyüş; Cumhuriyet Caddesi, Lise Caddesi, Çiftlik Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı güzergahı boyunca devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

AA'nın haberine göre iki yıldır koronavirüs nedeniyle yapılamayan kutlamalar, bu sene yerini güzel görüntülere bıraktı.