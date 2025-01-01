Sanal bahisle mücadelede ağır cezalar yolda

Haber Merkezi

Sanal bahisle mücadele sürüyor...

İllegal bahis siteleri, son dönemde gençler ve çocuklar için de ciddi bir tehdit haline geldi.

TBMM HAREKETE GEÇİYOR

Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan reklamlarla vatandaşlar yasa dışı bahise özendirilirken TBMM, bu konuda harekete geçmeye hazırlanıyor.

AĞIR CEZALAR YOLDA

Yasal hazırlık önce Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'nda değerlendirilecek.

Başkan Hüseyin Yayman, sosyal yıkıma, felakete yol açan kumar cezalarına yönelik ağır cezaları gündeme alacaklarını söyledi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yayman, bu tür faaliyetlerin yalnızca yasaklamalarla çözülemeyeceğini belirterek, bant daraltma, reklam ve ticaret yasağı gibi maddi yaptırımları içeren düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

TEKLİF İLK ÇEYREKTE GÜNDEME GELECEK

Hazırlanacak düzenleme için diğer siyasi partilerin de desteği istenecek.

Teklifin yeni yılın ilk çeyreğinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.