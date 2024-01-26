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Türkiye'de yapılan operasyonlarla dolandırıcılara göz açtırılmıyor...

Bu defa sanal ortamda dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 28 kişiyi gözaltına aldı.

9 ilde sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık yapmaya çalışanlara yönelik operasyonun detaylarını paylaşan Yerlikaya, "İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon’da eş zamanlı olarak “SİBERGÖZ-18” operasyonları düzenlendi." dedi.

Yerlikaya açıklamasının devamında ise şunları kullandı;

"Siber suçlarla mücadelemiz devam edecek"

9 ilde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eşzamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-18” operasyonunda 28 şüpheli yakalandı.



Sanal Devriyelerimiz Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerinde. Onlara Göz Açtırmayacaklar.



Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon’da eş zamanlı olarak “SİBERGÖZ-18” operasyonları düzenlendi.



28 Şüphelinin;

Türkiye’nin önde gelen 2 araç kiralama firmasının internet sitelerinin Oltalama yöntemi ile sahte sitelerini kurarak, “Araç Kiralama Bedeli” adı altında gönderilen İBAN numaralarına parayı gönderdikten sonra



Kapora Bedeli,

Sigorta Bedeli,

Kasko Poliçesi,

Kasko Teminatı,

Kaza Bedeli,

Cayma Bedeli,

Provizton Ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK.