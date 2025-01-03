Haber Merkezi

Usta sanatçı Ferdi Tayfur (79), Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü isimler Ferdi Tayfur'un vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

HÜLYA KOÇYİĞİT

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini üzüntüyle öğrendim.

Bu mübarek günde aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, yorumladığı şarkılarıyla, besteleriyle yaşamaya devam edecek… Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum."

SEVİM EMRE

Her zaman saygınla Orhan Baba'ya sevgi dolu anılar bıraktın. Nurlarda uyu. Hak yolun aydınlık, mekanın cennet olsun sevgili Ferdi Tayfur. Tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Sanatçılar ölmez her zaman gök yüzünde parlar. Eserlerinle anılacak, yaşatılacaksın."

ALİ ATAY

"Yaktı beni"

GÖKHAN TEPE

Arabeskin en kıymetli sanatçılarından Ferdi Tayfur'un acı haberini aldık. Çok üzgünüm , Allah mekânını cennet etsin… Kıymetli ailesine , sevenlerine baş sağlığı dilerim. Ülkemizin başı sağ olsun…Asla unutulmayacaksın…"

NİLÜFER

Az önce vefatını öğrendim. Çok üzüldüm. Ferdi beyle bir Avrupa turnesinde birlikteydik. Kulaklığını kulaklarına takar üstünde çalıştığı şarkılarını dinlerdi. Az konuşurdu, çok saygılı, çok efendi ve mütevazı biriydi. Konserlerde 'Ferdi, Ferdi' sesleriyle inlerdi, yıkılırdı alkıştan koca salon. Bir daha karşılaşmadık hiç, konuşmadık. Bugün alınca vefat haberini onu böyle anmak, rahmet dilemek istedim. Huzur içinde uyu Ferdi Baba."

GÜLDEN KARABÖCEK

Bir devir kapandı...Türk Müziğinin en değerli isimlerinden Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

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FEDON

Ferdi Abi seninle sahne paylaşmak benim için şerefti...Yerin zor dolar. Mekanın Cennet olsun

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Ferdi Tayfur’un ölümünü az önce öğrendim. Çocukluğumdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. “Son Sabah” filmini izledikten sonra günlerce etkisinden çıkamamıştım. Şarkılarıyla acımıza ortak olan, filmleriyle bizi büyüten o büyük usta artık yok. O, sadece bir sanatçı değil, dertlerimizin sesi, umutlarımızın tercümanıydı. Hayatın hüznünü ve umudunu onun sesiyle öğrendik. Şimdi bir de vedayı öğreniyoruz. Güle güle, büyük sanatçı… Seni ve bıraktığın izleri asla unutmayacağız. Sen gittin ama sesin ve eserlerin hep bizimle yaşayacak.

SERPİL ÇAKMAKLI

2025 yılı ne güzel başladı derken arabesk müziğin efsane ismi, hepimizin gönlünde şarkılarıyla çektiği filmlerle taht kuran usta ismi benimde değerlim Ferdi Tayfur'u kaybetmenin acısını derinden yaşıyorum. İnsanın tanıdığı birinin ölüm haberini paylaşması kolay olmuyor. Hepimizin gideceği adres aynı. Allah rahmet eylesin. Kendisini 1980 yılında sinemaya başladığım anda tanıma şansım olmuştu. ilk filmimiz 'Huzurum Kalmadı', 'Günaha Girme', Yaktı Beni'... Üç film çektik. Çok güzel anılar biriktirdik. Sette herkesin sevgisiydi. İş arkadaşlarına saygılı, sevgi doluydu. Başımız sağolsun ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim. Bir kralı daha kaybettik. Mekanın cennet olsun Sen her zaman kalbimizde olacaksın.

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SİNAN ÖZEN

Türk müziğinin usta ismi, gönüllerimize taht kuran büyük sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisi, unutulmaz eserleri ve samimi duruşuyla her zaman kalbimizde yaşamaya devam edecek. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

ÖZCAN DENİZ

Bir gün gitsen bile hatıran yeter' Herkesin bir benzeri türedi sen hariç. Yerin dolmaz Ferdi baba. Mekanın cennet olsun.

SİNAN AKÇIL

Bir defasında uçakta karşılaştık, yine tek başına, yanında kimse olmadan tam Ferdi 'Baba' olarak yolculuk yaptı... Mükemmel bir muhabbetimiz olmuştu... Bu Kandil gecesinde tüm dualar senin adına... Mekanın cennet olsun

BAYHAN

Ve sen de gittin. Ne kadar üzüldüğümü ifade etmek çok zor... Babalarımızın mekanlarını cennet ve huzur olsun.

EBRU GÜNDEŞ

ALİŞAN

En kıymetlilerimiz bire bir gidiyorlar. Çok üzüldüm gerçekten çok üzüldüm. Mekanın cennet olsun Ferdi Baba.

MUAZZEZ ERSOY

Çok üzgünüm...

MUSTAFA CECELİ

Şarkılarına tekrar düzenleme yapma fırsatı bulduğum ustamız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Türk müziğinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.

SONER ARICA

İlk Almanya konserime onun kadrosunda çıktım, ve Adana’da film festival final konserini birlikte yaptık; iki konserin de kariyerim ve anılarım arasında çok önemli yeri var, çok şefkatli yaklaşmıştı yolun başındaki heyecanlı halime…o konserlerde müzikseverler üzerindeki etkisine yakından ve çok etkilenerek şahit oldum…şarkıları arabesk dinlemem-sevmem diyenlerin bile anılarına fon müziği oldu, marş gibi söylenen çok sayıda şarkının büyük ustasının mekanı cennet olsun; aramızdan ayrılışından etkilendim, üzgünüm….