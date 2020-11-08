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    Sanatçı Ahmet Uz, hayatını kaybetti

    Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz (75) hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2020 - 14:24
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 14:38
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    Sanatçı Ahmet Uz, hayatını kaybetti

    Uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören Ahmet Uz, bugün hayatını kaybetti.

    75 yaşında hayata veda eden sanatçı Ahmet Uz, yarın öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'inden son yolculuğuna uğurlanacak.

    Ahmet Uz'un öldüğünü Nedim Saban"Canım Ahmet Uz abim, çok erken terk ettin bizi. Çok özleyeceğiz." sözleriyle duyurdu.

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    AHMET UZ KİMDİR

    Ahmet Uz, 22 Mart 1945 tarihide Ankara'da dünyaya geldi.

    1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ahmet Uz, bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu.

    100'den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.

    AHMET UZ YER ALDIĞI OYUNLAR

    Sonbaharı Beklerken : Gökhan Eraslan - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2012

    Titanik Orkestrası : Hristo Boytchev - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

    Yaban Ormanları : Alexandre Ostrovski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

    Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004

    Bizans Düştü : Turan Oflazoğlu : İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

    Suç Ve Ceza : Fyodor Dostoyevski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

    Oidipus : Sofokles - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996

    Kıral Lear : Wiliam Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

    Üçüncü Selim (oyun) : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

    Tırpan (oyun) : Fakir Baykut\Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979

    Montserrat : Emmanuel Robles - İstanbul Şehir Tiyatrosu

    Kıskanç : İstanbul Şehir Tiyatrosu

    Marıus : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

    Çalıkuşu : Reşat Nuri Güntekin\Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

     

    Sanatçı Ahmet Uz, hayatını kaybetti #2

     

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    Sanatçı Ahmet Uz, hayatını kaybetti #4

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